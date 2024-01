Mazzocchi espulso dopo 4 minuti: clamoroso in Torino-Napoli

Era il grande atteso di Torino-Napoli, un po' per l'amore mai nascosto verso i colori azzurri e un po' perché primo e unico nuovo volto fin qui del Napoli di Walter Mazzarri. Non è stato titolare Pasquale Mazzocchi, ma ha avuto la sua occasione per fare l'esordio in maglia azzurra a inizio ripresa, con l'allenatore toscano - squalificato oggi - che l'ha lanciato in campo al posto di Zielinski a inizio ripresa.

La prima volta in maglia Napoli, però, per Mazzocchi dura appena 4 minuti: il neo esterno azzurro, in occasione di una chiusura difensiva sul suo lato, gioca in modo pericoloso e con il piede a martello nei confronti dell'avversario Lazaro per rubargli il pallone. L'arbitro lo ammonisce, poi rivede l'azio al Var ed espelle senza pensarci due volte uno spaesato Mazzocchi, fotografia del momento azzurro ed episodio che aprirà alla valanga di gol del Torino. L'esterno napoletano salterà per squalifica anche la gara contro la Salernitana di sabato, sua ex squadra.