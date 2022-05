Si sentono al sicuro, o più semplicemente non pensano che, in una località di vacanza e soprattutto d’estate, qualcuno possa riconoscerli o andarli a prendere. Sono diversi i camorristi latitanti, già condannati o destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare, che sono stati individuati e arrestati in località di mare. Sulla spiaggia, o in un residence fittato per l’occasione.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati